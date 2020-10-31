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Суббота, 31 октября 2020, 10:25 мск

Новости Челябинск

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Из челябинской больницы №2 срочно эвакуируют пациентов

Пожарные приняли решение об эвакуации пациентов стационара горбольницы №2.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве Челябинской области, 150 человек временно размещены в здании стадиона имени Елесиной. 3 реанимационных пациентов эвакуируют в ГКб1. Еще 20 человек переводят в ОКБ 3.

Напомним, сегодня в 11:30 взорвалась отдельно стоящая кислородная станция в горбольнице №2. Пострадавших и погибших нет. Прием новых пациентов не ведется. Пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке, получают ее с помощью баллонов.

Челябинск, Павел Зварзин

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