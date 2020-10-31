По факту взрыва в челябинской больнице возбуждено уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту возгорания кислорода в подсобном помещении ГКБ №2.

Как уже сообщал «Новый День», взрыв в студгородке, где расположена больница, прогремел сегодня около половины двенадцатого. Взрывной волной выбило окна не только больницы, но и соседних зданий. Больше всего пострадал многоэтаэжный жилой дом, в котором выгорело несколько квартир.

Все пациенты больницы (она была перепрофилирована под ковидный госпиталь) и жильцы дома эвакуированы. Отметим, что пострадали и соседние общежития ЮУрГУ, но эвакуация их обитателей не проводилась.

«Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) по факту возгорания баллонов с кислородом в подсобном помещении лечебного учреждения в Челябинске, – сообщили в СУ СКРФ по Челябинской области. – По предварительным данным, в утреннее время 31 октября текущего года произошло возгорание и хлопок баллонов с кислородом, размещенных в подсобном помещении лечебного учреждения в Центральном районе областного центра.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного хранения кислорода».

Свою проверку начала и прокуратура.

«Будет дана оценка действиям всем должностных лиц, в том числе отвечавших за работу этой кислородной будки. По предварительным данным, во время отсоединения кислорода непосредственно перед взрывом или уже после него скончались два тяжелых пациента, – сообщил прокурор региона Виталий Лопин. – Эта информация проверяется. Ход и результаты проверки на моем личном контроле».

В минздраве Челябинской области сообщили: «В течение прошедших суток на госпитальной базе до момента взрыва умерли 5 человек».

Челябинск, Светлана Намская

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