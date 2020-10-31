Взрыв в челябинской больнице: введен режим ЧС, для населения организованы «горячие линии» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В Челябинске введен режим ЧС относительно ГКБ №2, девятиэтажного многоквартирного дома, расположенного рядом со студенческой поликлиникой и общежития ЮУрГУ.
Как уже сообщал «Новый День», сегодня в 11:24 в районе Южно-Уральского госуниверситета прогремел взрыв.
В МЧС рассказали, что сначала – в 11:16 – поступило сообщение горении кислородного блока ГКБ№2. Через 6 минут пожарные прибыли на место, еще через 2 минуты прогремел взрыв.
Предполагается, что произошла разгерметизация емкостей (их было 5).
Отмети, что кислородный блок абсолютно новый – его недавно смонтировали и только сегодня запустили в работу. Предварительной причиной разгерметизации и взрыва называются ошибки при монтаже или нарушения в ходе эксплуатации.
В правительстве области сообщают, что в течение предыдущих суток в этой больнице скончались 5 человек, но во время пожара и взрыва никто не пострадал. В момент ЧП в больнице находились 158 пациентов и 70 сотрудников.
Всех пациентов госпитализировали в другие медучреждения. Часть вывезли «скорыми» (в транспортировке пациентов было задействовано 19 бригад скорой медицинской помощи, из них 4 реанимационных бригады, 2 бригады медицины катастроф), часть – на автобусах.
13 пациентов доставлены в реанимационное отделение, из них 3 на ИВЛ.
«Будет обеспечена непрерывность лечения, т.к. карты по ним ведутся в электронном виде и доступны медицинским работникам», – уточнили в мэрии.
Минздрав организовал горячую линию для родственников эвакуированных пациентов – 240-15-16.
Губернатор Алексей Текслер поручил восстанавливать больницу максимально быстро. И начать тотальную проверку всех объектов кислородной инфраструктуры, особенно той, которая монтировалась при организации новых госпитальных баз.
От взрыва существенно пострадал и соседний жилой дом: вылетели стекла, выгорели несколько балконов. Жильцов эвакуировали. Здание будет обследовать комиссия. Сейчас в доме отключены вода, тепло и электричество. Жителей размещают в маневренном фонде ЮУрГУ.
Некоторые жильцы жаловались, что у них пострадали и квартиры, и машины
Выбитые в доме стекла будут вставлены за счет муниципалитета. В целом, в жилом доме и соседнем общежитии нужно заменить 201 окно, в т.ч. 70 балконных остеклений.
Отметим, что окна повылетали еще нескольких соседних зданиях. «Заявки и вопросы от жителей, чье имущество пострадало, принимает диспетчер УЖКХ 263-21-21, а также директор студгородка ЮУрГУ 8-908-08-10-504, – сообщили в мэрии. – Телефоны работают круглосуточно. Оценка ущерба начнётся в ближайшее время».
Общежитие №7
Общежитие №6
Общежитие №7
Челябинск, Светлана Намская, фото Евгений Полак
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