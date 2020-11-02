В Челябинске возникла проблема с остеклением дома, пострадавшего во время взрыва в ГКБ№2

В Челябинске не могут полностью восстановить остекление дома, пострадавшего во время взрыва в ГКБ№2.

Как уже сообщал «Новый День», огнем было повреждено 8 квартир, 10 залито водой, в 21 – вылетели окна. Работы по замене окон начали еще вчера утром, но до сих пор не закончены, так как владельцы 4 квартир не объявились.

«В 4 квартиры стекольщики до сих пор не смогли попасть», – сообщили в мэрии. Вице-мэр Александр Астахов заявил, что остался один день – сегодняшний, чтобы закончить работы по остеклению в доме. Правда, пока не понятно, что будут делать, если владельцев за это время не найдут. Грядущей ночью прогнозируются минусовые температуры, есть риск разморозить батареи.

«Сегодня электрики «прозвонят», проверят проводку по всем квартирам, – продолжают в мэрии. – В 5 квартирах требуется капитальный ремонт (всего, по словам Астахова, повреждено 8 квартир – прим. РИА «Новый День»). Предстоит согласовать отделочные материалы с жильцами. Материалы будут аналогичными. Был ламинат – положат такой же ламинат». Будут ли верить словам владельцев выгоревших квартир на слово или им нужно будет предоставить какие-то подтверждения по поврежденным огнем материалам, пока тоже не уточняется.

Сегодня в доме планируют начать ремонтировать фасад, а также приступят к восстановлению поврежденных окон больничного здания. Полностью восстановить больницу планируется в течение 3 недель.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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