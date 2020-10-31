«Просто так ничто не взрывается…» Ректор ЮУрГУ назвал возможные причины взрыва в ковдином госпитале

В Южно-Уральском госуниверситете прокомментировали ситуацию в квартале, где сегодня произошел взрыв.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в 11:24 в районе Южно-Уральского госуниверситета прогремел взрыв: рванула кислородная станция ГКБ №2.



«У ЮУрГУ большой опыт взаимодействия с техническими инстанциями. Могу сказать, что просто так ничто не взрывается и не горит, – заявил ректор ЮУрГУ Александр Шестаков. – С моей точки зрения, причин взрыва может быть несколько.

Первая – некачественный проект кислородной установки. Системы пожаротушения нет или она не работает.

Вторая – возможно, были отступления от проекта при реализации.

Третья причина – возможно, были ошибки при монтаже.

И четвертая – некачественное обслуживание. Думаю, что следствие во всем разберется.

Взрыв был очень сильный, но, слава Богу, никто не пострадал. Все живы, и это самое главное. Больнице нанесен серьезный ущерб, был пожар на двух этажах, больных эвакуировали.

Что касается ЮУрГУ, взрывной волной выбито порядка 130 окон в общежитиях №6 и №7. Но самый главный ущерб нанесен 10-этажному дому, в котором живут сотрудники нашего университета и других вузов Челябинска. Этот дом – муниципальная собственность, сорок квартир. Выгорели балконы с первого по десятый этаж, разрушены балконные двери, есть выбитые евроокна, кое-где внутри помещений нанесен ущерб. Также пострадало несколько автомобилей, которые были припаркованы во дворе дома.

Некоторые СМИ называют клинику, в которой произошел взрыв, «больницей ЮУрГУ». Это не соответствует действительности. Клиника – муниципальное лечебное учреждение, к университету она никакого отношения не имеет. Она просто находится в помещении, которое когда-то вуз предоставил в муниципальную собственность городу.

В настоящее время в общежитиях активно ведутся восстановительные работы. Мы закрыли щитами поврежденные окна, чтобы не было низкой температуры в помещениях. Студентов из комнат с поврежденными окнами расселили в другие общежития студгородка.

Основные проблемы с домом. У нас есть телефоны всех его жителей, мы работаем с ними и с муниципалитетом. Некоторые уехали к родственникам. Всех, кто нуждался во временном переселении, мы обеспечили жильем из университетского фонда.

Аудитории учебных зданий университета не повреждены».

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 31.10.20

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