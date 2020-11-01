В Челябинске начали восстанавливать дом, пострадавший от взрыва в ГКБ №2

В Челябинске продолжают ликвидировать последствия взрыва в ГКБ №2.
Как уже сообщал «Новый День», 31 октября в 11:24 в районе Южно-Уральского госуниверситета прогремел взрыв: рванула кислородная станция ГКБ №2.
Взрывной волной выбило окна не только больницы, но и соседних зданий. Больше всего пострадал многоэтажный жилой дом, в котором выгорели несколько квартир.
Все пациенты больницы (она была перепрофилирована под ковидный госпиталь) и жильцы дома были эвакуированы. В микрорайоне введен режим ЧС.
«Сегодня прошло итоговое заседание оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в ГКБ №2 Челябинска. Ситуация остается на контроле губернатора, дважды в день ему будут предоставлять отчет по каждому направлению работы, – рассказали в правительстве области. – Из криостанции стравили весь кислород и отправили на экспертизу.
В ГКБ №2 подано отопление, в жилой дом и общежитие тепло также подаётся.
Огнём повреждено 8 квартир, 10 залито водой, в 21 необходима замена окон. Уже ведется работа в жилом доме по монтажу оконных блоков и остеклению.
Проводится оценка ущерба квартир. Жильцам выдают продуктовые и гигиенические наборы.
Завтра начнутся ремонтные работы в больнице.
Студенческие отряды подключились к работе по уборке территории и наведению порядка в больничных помещениях.
В круглосуточном режиме выставлено оцепление».
В мэрии уточнили: «В доме №82а по проспекту Ленина приступили к работе по остеклению. В настоящее время идёт демонтаж поврежденных стеклопакетов. Новые уже заказаны – их везут на место для установки.
Девять квартир подключили к электричеству. Проведены испытания, поквартирное подключение продолжается».
«С утра повстречался с жителями, в целом, все организовано, жители знают и понимают, к кому обращаться, кто ответственное лицо за взаимодействие, – прокомментировал ситуацию губернатор Алексей Текслер. – Был обход дома со специалистами. Каждый житель понимает, как и когда будет оказана помощь. Уже с сегодняшнего дня эти работы начнутся. В целом, уже сегодня к вечеру, если это будет безопасно, жители смогут возвращаться в квартиры, которые не пострадали. Договорились по машинам: 3 частные машины пострадали, если страховая компания не возместит убытки, правительство окажет необходимую помощь по восстановлению и ремонту пострадавших машин. С завтрашнего дня в больнице начнётся остекление и ремонт».
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 01.11.20
На Южном Урале число умерших, зараженных коронавирусом, в октябре увеличилось на треть. / «Просто так ничто не взрывается…» Ректор ЮУрГУ назвал возможные причины взрыва в ковидном госпитале. / По факту взрыва в челябинской больнице возбуждено уголовное дело. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube