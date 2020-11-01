В Челябинске начали восстанавливать дом, пострадавший от взрыва в ГКБ №2

В Челябинске продолжают ликвидировать последствия взрыва в ГКБ №2.

Как уже сообщал «Новый День», 31 октября в 11:24 в районе Южно-Уральского госуниверситета прогремел взрыв: рванула кислородная станция ГКБ №2.

Взрывной волной выбило окна не только больницы, но и соседних зданий. Больше всего пострадал многоэтажный жилой дом, в котором выгорели несколько квартир.

Все пациенты больницы (она была перепрофилирована под ковидный госпиталь) и жильцы дома были эвакуированы. В микрорайоне введен режим ЧС.

«Сегодня прошло итоговое заседание оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в ГКБ №2 Челябинска. Ситуация остается на контроле губернатора, дважды в день ему будут предоставлять отчет по каждому направлению работы, – рассказали в правительстве области. – Из криостанции стравили весь кислород и отправили на экспертизу.

В ГКБ №2 подано отопление, в жилой дом и общежитие тепло также подаётся.

Огнём повреждено 8 квартир, 10 залито водой, в 21 необходима замена окон. Уже ведется работа в жилом доме по монтажу оконных блоков и остеклению.

Проводится оценка ущерба квартир. Жильцам выдают продуктовые и гигиенические наборы.

Завтра начнутся ремонтные работы в больнице.

Студенческие отряды подключились к работе по уборке территории и наведению порядка в больничных помещениях.

В круглосуточном режиме выставлено оцепление».

В мэрии уточнили: «В доме №82а по проспекту Ленина приступили к работе по остеклению. В настоящее время идёт демонтаж поврежденных стеклопакетов. Новые уже заказаны – их везут на место для установки.

Девять квартир подключили к электричеству. Проведены испытания, поквартирное подключение продолжается».

«С утра повстречался с жителями, в целом, все организовано, жители знают и понимают, к кому обращаться, кто ответственное лицо за взаимодействие, – прокомментировал ситуацию губернатор Алексей Текслер. – Был обход дома со специалистами. Каждый житель понимает, как и когда будет оказана помощь. Уже с сегодняшнего дня эти работы начнутся. В целом, уже сегодня к вечеру, если это будет безопасно, жители смогут возвращаться в квартиры, которые не пострадали. Договорились по машинам: 3 частные машины пострадали, если страховая компания не возместит убытки, правительство окажет необходимую помощь по восстановлению и ремонту пострадавших машин. С завтрашнего дня в больнице начнётся остекление и ремонт».

Челябинск, Павел Зварзин

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