Перемен к лучшему не предвидится – транспортную реформу в Челябинской агломерации снова отложили

Власти Челябинской области отказались от введения новой транспортной схемы с 1 января 2021 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, переходный период реформы транспортного обеспечения областного центра и близлежащих муниципалитетов продлен до 1 января 2022 года.

В ведомстве изменение планов связали с продолжающейся пандемией COVID-19. Как уточнили чиновники, из-за многомесячного режима самоизоляции разработчики транспортной схема не могут корректно посчитать пассажиропоток в Челябинске и его пригородах, так как многие южноуральцы продолжают работать на «удаленке». До конца 2021 года проблемы организации общественного транспорта продолжат решать муниципальные власти.

Напомним, о грядущих глобальных переменах в транспортной сфере южноуральской столицы губернатор Алексей Текслер громко заявил год назад. В рамках реформы полномочия по администрированию системы пассажирских перевозок в Челябинске, Копейске и ряде других муниципалитетов, прилегающих к областному центру, с 1 января 2021 года переходили от местных властей министерству дорожного хозяйства и транспорта региона.

Предполагалось реализовать «московскую» схему, когда в рамках реформы создается государственная компания, заключающая договоры на обслуживание конкретных маршрутов с частными либо государственными перевозчиками. При этом именно государственный оператор аккумулирует и распределяет денежные потоки: собирает плату с пассажиров и оплачивает услуги перевозчиков.

В рамках реформы планировалось приобрести экологичные автобусы большой вместимости, а также обязать частные компании, претендующие на участие в схеме, сменить автомобили малой вместимости на машины средней и большой вместимости. Небольшие автобусы должны были уйти на второстепенные маршруты и заниматься подвозом пассажиров к крупным транспортным пунктам. При этом сами пассажиры могли бы приобретать единые билеты на весь маршрут, что позволило бы им не платить при пересадке с одного автобуса на другой.

Новую маршрутную сеть планировалось разработать к лету нынешнего года. Но грянула пандемия коронавирусной инфекции, жителей Челябинска и окрестностей заперли по домам, и работа над маршрутной схемой затянулась до осени, так как разработчик не мог физически определить объемы и особенности изменения пассажиропотоков. Это, кстати, говорит о том, что анализом пассажиропотока в Челябинске никто никогда серьезно не занимался.

Одновременно планировалось модернизировать систему городского электротранспорта: закупить новые трамваи, провести реконструкцию трамвайных линий и электросетей. Расходы на это оценивались в миллиарды рублей (от 7 миллиардов и выше). Поэтому изначально чиновники не исключали возможности привлечения концессионера. Правда, с его выбором также возникли трудности.

Между тем, тот же Копейск уже дважды за год сталкивался с транспортным коллапсом. Сначала это произошло в июле, когда под прикрытием реформы городские власти попытались начать жесткий передел рынка маршрутных такси: с местными перевозчиками досрочно разорвали контракты, заведя в город компанию из Челябинска. При этом смена перевозчика оказалась не подготовлена. У новой фирмы не было ни достаточного количества подвижного состава, ни водителей, чтобы полностью закрыть потребности Копейска.

В результате, город не получил ни обещанных новых автобусов (они начали ломаться уже в первую неделю), ни расширения маршрутной сети (водители просто отказались менять привычные маршруты движения).

Более того, в ситуацию вмешалось Челябинское УФАС России, посчитавшее досрочное расторжение договоров с предыдущими перевозчиками незаконным. В итоге антимонопольщики потребовали вернуть все «как было», и с 25 октября копейские перевозчики вернулись на привычные маршруты.

Правда, за это время горожане успели попривыкнуть к более вместительным автобусам нового оператора. Но теперь им вновь приходится ездить в микроавтобусах, техническое состояние которых оставляет желать лучшего. А перевозчики заявили, что в ближайшей перспективе не намерены приобретать новый транспорт, так как не видят в этом экономического смысла: договоры им продлили лишь до 31 декабря нынешнего года.

В итоге жители Копейска в разгар второй волны пандемии COVID-19 и сезонного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ вынуждены ездить в перегруженных маловместительных микроавтобусах, пассажиры которых весьма редко соблюдают рекомендации Роспотребнадзора о ношении медицинских масок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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