В Копейске продолжается «маршрутная война»: на городские улицы вернули «хлам на колесах»

В Копейске в очередной раз сменили городского перевозчика. Люди снова недовольны.

Как уже сообщал «Новый День», летом текущего года администрация города разорвала отношения с 12 индивидуальными предпринимателями, занимавшимися пассажирскими перевозками на муниципальных маршрутах. От копейчан поступало много жалоб – маршрутки буквально разваливались на ходу, при этом далеко не всегда соблюдались графики движения.

Сославшись на претензии горожан, городские власти сократили срок выданных свидетельств до 14 июля 2020 года, хотя, согласно действующему законодательству, документы должны были действовать до конца 2023 года.

А 15 июля временные свидетельства для оказания тех же услуг получило ООО «КВ Экспресс» из Челябинска. Пока перевозчик налаживал работу, в городе буквально случился транспортный коллапс.

А потом в Копейске появились те самые синие ПАЗы, от которых избавились в Твери и выдали за обновление общественного транспорта в Челябинске. Но, поскольку в областном центре такой «подарок судьбы» не оценили, тверской секонд-хенд решили сослать в Копейск.

Но уже через месяц в историю вмешалась ФАС: антимонопольщики заявили, что в действиях администрации Копейска содержатся признаки нарушения закона о защите конкуренции, поскольку созданы преимущественные условия деятельности на рынке ООО «КВ Экспресс».

И потребовали устранить нарушения не позднее 25 января 2021 года. То есть, синие ПАЗы спокойно могли ездить по Копейску до конца года.

Но городские власти, по каким-то своим причинам вновь поторопились и прекратили действие временного свидетельства 24 октября.



«Во исполнение представления №45-205-2020 от 20.08.2020 года и письма прокуратуры Копейского городского округа №23 от 18.10.2020 года администрация Копейского городского округа отзывает ранее выданные свидетельства по нерегулируемым перевозкам у ООО «КВ-Экспресс».

С 25 октября 2020 г. перевозки будет осуществлять «Простое товарищество», которое ранее обслуживало население до 14.07.2020 года. Срок выданного свидетельства до 31.12.2020 года», – сообщили в мэрии.

Горожане снова возмутились: «Почему не провели опрос населения? Зачем нам нужны эти старые маршрутки?» – пишут они в соцсетях. «Зачем городу этот «хлам на колёсах»?

Газели с гнилым днищем, с запаской в салоне, канистрой масла и т. д.

Оставьте новые автобусы па маршрутах».

Предприниматели завили, что в состоянии подвижного состава виноваты чиновники:

«Не было бы старого старья, если бы администрация поступила по закону и продлила, как положено, свидетельства до 2023 года. Продлив разрешение на 2 месяца, администрация ограничивает нашу возможность и желание поменять автобусы, – заявили они. – Желание у нас есть, но администрация не думает об этом. Дело не в предпринимателях, берите выше. А деньги и взятки никто никому не дает. Мы работаем на рынке с 2004 года. Найдутся и довольные, и недовольные», – заявил один из перевозчиков.

Но у копейчан сочувствия не вызвали.

«С 2004 года работают. Молодцы. Да, помню – очень радовались новым маршрутам. Удобно было. Чисто... Но с того года автопарк не обновлялся, похоже... Ладно не обновлялся, так и не чинился. Уж шатающиеся кресла можно было привинтить... Двери поломанные постоянно. Грязнющее запасное колесо в салоне (1 маршрут). Не про все маршрутки я. Но про большинство, на которых приходилось ездить. Видимо, потому что с 2004 года никак не продлевали договор до 2023...»

Тогда перевозчики заявили о своей социальной ответственности: «Это старье возило бесплатно детей и пассажиров с п. Аул и Зуевка. Также ветеранов ВОВ и пассажиров по проездным по маршруту 21. «КВ ЭКСПРЕСС» отказались, потому что это им чуждо. Мы копейчане, и делали это без денег. И администрация это знает. На вопросы жителей и обращения депутатов они ответили: а почему КВ ЭКСПРЕСС должен это делать бесплатно? От копейчан не убудет. Они коммерсанты и работают ради прибыли. А как же совесть? Вот у нас то она есть. И не надо оскорблять никого. Половина, что происходит, вы не знаете».

Горожане опять не прониклись, заявив, что их «тёрки с администрацией не интересуют в подробностях. Вы защищаете свой бизнес».

И спросили, когда будет обновление подвижного состава. На что получили ответ: «Когда будут долгосрочные договоры, к которым мы стремимся, будут новые автобусы. Нам не дают возможность купить их, ограничивая сроки работы. Но мы будем дальше «воевать».

«Пока вы только на два месяца вернули автохлам на дороги города – великая победа, а копейчане будут оплачивать ваши амбиции на 23 год. Спасибо, но нет – не нужно. И не нужно совестью прикрывать собственный заработок – вы такие же частники рынка», – отрегиаровали одни.

А другие сообщили: «Написали, что с 25-го будет все по-старому. Да, по-старому: 25.10 в 14:00 из Копи маршрута №26 не было».

Копейск, Павел Зварзин

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