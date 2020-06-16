Обновление Текслера: Челябинск будет «донашивать» маршрутки за Тверью

Челябинск сохраняет статус города, собирающего подержанный общественный транспорт: южноуральская столица уже «донашивала» магнитогорские автобусы, теперь будет «добивать» тверские маршрутки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее в Челябинске появились зеленые автобусы, и челябинцы проголосовали за то, чтобы сделать весь транспорт одного цвета и добавить городу зелени хотя бы таким способом. Однако теперь на челябинских улицах появятся синие ПАЗы – эта гамма характерна для общественного транспорта столицы Верхневолжья Твери.

Буквально неделю назад урбанист Аркадий Гершман рассказал РИА «Новый День», что в Твери этом году убрали все маршрутки: провели реформу, перешли на брутто-контракты (эта система предполагает, что оплата за проезд идет в бюджет, а потом перераспределяется между транспортными компаниями). «И выяснилось, что даже там – в Твери водители могут ездить в рубашках, по расписанию, на чистых автобусах». А маршрутки – это уровень бедных стран Африки. И бизнес, не имеющий никакого отношения к удобству горожан.

И вот эти самые маршрутки, ставшие ненужными в Твери, прибыли в Челябинск. Пока в количестве 21 машины. Но скоро могут подтянуться еще.

«Там вопросы обновления транспорта курирует губернатор. Именно он просил обновить подвижной состав», – цитирует владельца маршруток тверская пресса.

Обновить за счет подержанного – это отличный ход для губернатора Текслера, в рамках своей предвыборной кампании усиленно критиковавшего подходы городских властей к развитию общественного транспорта и даже забравшему эту проблему на областной уровень.

Стараясь понравится электорату, Текслер обещал городу и области и новые низкопольные автобусы, и трамваи. В результате из 350 обещанных автобусов куплено пока всего 66 для Челябинска, а новые трамваи появились только в Магнитогорске.

Получить деньги на текущий год планировалось в рамках нацпроекта «Экология. Чистый воздух», но пролоббировать этот вопрос в Москве областные власти не смогли.

«Для Твери это может означать то, что эра маршрутных такси ушла в прошлое окончательно», – комментирует TVTVER.ru отправку маршруток в Челябинск.

Для Челябинска же это означает, что выводить общественный транспорт на новый уровень и бороться с маршрутным бизнесом, в котором крутятся огромные неучтенные суммы, никто пока не собирается.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 16.06.20

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