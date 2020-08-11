Обещания Текслера: в Челябинске произошел очередной инцидент с трамваем

В Челябинске загорелся трамвай.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня примерно в 7:40 утра недалеко от остановки «Цирк»: в трамвае из-под пола пошел дым. В вагоне находились кондуктор и девять пассажиров. Никто из них не пострадал.

«Перегрелись тормозные колодки», – пояснили ГУ МЧС по Челябинской области.

«Вот они уже и гореть начали, – комментируют челбинцы. – Вагонам по 30 лет с лихом. Я однажды не так давно ехал, тоже задымился вагон – задняя тележка задымилась».

Напомним, губернатор Алексей Текслер год назад, в рамках своей предвыборной кампании, усиленно критиковал подходы челябинских властей к развитию общественного транспорта и даже забрал эту проблему на областной уровень. И подписал соглашение с государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», руководитель которой Игорь Шувалов обещал поддерживать инвестиционные проекты, направленные на модернизацию трамвайных и автобусных сетей в региональной столице.

С тех пор в город пришли несколько десятков новых автобусов и подержанные маршрутки, ставшие ненужными в Твери. А для городского электротранспорта ничего не изменилось.

Новые трамваи начал покупать Магнитогорск, на днях новый низкопольный троллейбус пришел в Миасс, и городские власти планируют купить второй.

А в Челябинске, как и много лет подряд, ходят старые трамваи и троллейбусы. В августе 2018 года исполняющий обязанности министра экономического развития региона Сергей Смольников сообщил, что к концу 2020 года в Челябинске необходимо обновить 400 трамваев. Не купили ни одного. Средний возраст троллейбусного парка из 140 машин составляет 24 года.

Власти при этом разумно заявляют: сначала нужно обновить инфраструктуру, а потом уже менять подвижной состав. Однако никаких шагов в этом направлении не делают. Как результат: постоянные сходы трамваев с рельсов, задымления и аварийные отключения троллейбусов от сети. Так, в минувшую пятницу в районе Алого поля у троллейбуса сорвался токоприемник. «Рог» угодил в лобовое стекло автобуса, проткнув его насквозь и покалечив водителя.

Сколько еще инцидентов должно произойти, чтобы в Челябинске, наконец, взялись за обновление электротранспорта, не известно. И чиновники, и руководители транспортных предприятий заявляют о необходимых на это огромных суммах, которых, разумеется, нет. Так, в конце мая губернатор Текслер заявлял, что только на обновление подвижного состава потребуется 5-10 миллиардов рублей. Еще раньше сообщалось, что лишь на покупку обещанных городу ста новых трамваев необходимо порядка 8 миллиардов рублей.

Между тем, Челябинск мог воспользоваться предложением мэрии Москвы, буквально бесплатно раздававшей по стране списанные трамваи и троллейбусы. Но не воспользовался.

Челябинск, Павел Зварзин

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