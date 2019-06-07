Южноуральские города получат новый экологичный транспорт

Южноуральские города при поддержке ВЭБ смогут получить новый экологичный транспорт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках работы Петербургского международного экономического форума глава Челябинской области Алексей Текслер и председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов подписали соглашение о сотрудничестве.

Стороны договорились о взаимодействии при реализации проектов модернизации систем городского общественного транспорта в Челябинской области. В частности, ВЭБ готов поддержать инвестиционные проекты, которые направлены на модернизацию трамвайных и автобусных сетей в региональной столице, а также в городах Златоуст и Магнитогорск.

Напомним, задачу модернизации общественного транспорта поставил президент России Владимир Путин: ««Одна из ключевых тем пассажирских перевозок – это состояние транспортных средств, их физический и моральный износ, – отметил глава государства. – Нужно проработать стимулы повсеместному обновлению автобусов, троллейбусов, трамваев, другого общественного транспорта, найти эффективные механизмы государственной поддержки модернизации транспортного парка. Ну и, конечно, поддержка поддержкой со стороны государства, но этот сегмент экономики должен быть рыночным, самодостаточным. Понятно, что сразу не прыгнуть в эту самодостаточность, но аккуратненько нужно к этому идти, обязательно нужно этим заниматься, иначе так и будет все время хромать, так люди и будут ездить на разваливающихся автобусах».

По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, темпы обновления транспортного парка отстают от необходимого уровня в среднем наполовину: «В парке городского пассажирского транспорта доля транспортных средств старше десяти лет в целом по стране составляет более 50%, а по трамваям – свыше 75%».

В Челябинской области в новой транспортной модели крупных городов предполагается увеличить долю трамваев на рынке пассажирских перевозок в 2,5 раза – с сегодняшних 14% до 35%.

Рассматривается вариант привлечь к решению этой задачи «Объединенную ракетно-космическую корпорацию» и входящий в ее состав Усть-Катавский вагоностроительный завод:

«Потребность Челябинской области в новых трамваях на 2018-2020 годы составляет порядка 400 вагонов, – сказал исполняющий обязанности министра экономического развития региона Сергей Смольников. – Вагоны будут поставляться на условиях контракта жизненного цикла, с полноценным сервисным обслуживанием в течение всего периода эксплуатации».

Что же касается модернизации автобусного парка, то ВЭБ поможет обновить подвижной состав с помощью лизинговых механизмов, в том числе профинансировать поставки современных автобусов, работающих на сжиженном природном газе.

«Обновление транспортных систем в российских городах – важная часть повестки современной городской экономики. Комплексный подход к организации транспорта в агломерациях позволит повысить качество жизни людей, обеспечит транспортную связность территорий и улучшит экологическую ситуацию», – сообщил Игорь Шувалов.

«Соглашение о сотрудничестве открывает для Челябинской области новые возможности для развития городских транспортных систем. Особенно актуально это для Челябинской агломерации, где проживает более полутора миллионов человек, и нынешнее состояние общественного транспорта не отвечает возросшим потребностям, – отметил Алексей Текслер. – Нам необходимы концептуальные решения, которые бы четко увязывали между собой различные виды городского транспорта. Корпорация развития «ВЭБ.РФ» имеет опыт в разработке таких систем и свой пакет предложений. Рассчитываю, что в рамках соглашения уже в ближайшее время будет активизирована системная работа по модернизации общественного транспорта в городах Челябинской области».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 07.06.19

Банкротство и новые маршруты: в мэрии озвучили перспективы МУП «ЧелябГЭТ». / Директор одной из крупнейших автошкол Челябинска отправился за решетку. / Россию ждет трансформация системы госуправления: Путин дал поручение. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»