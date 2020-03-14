Сотрудники ООО «ЧелябГЭТ» обратились в прокуратуру с требованием отстранить от должности руководителя компании

Сотрудники ООО «ЧелябГЭТ» обратились в прокуратуру, а также региональное правительство и мэрию с требованием отстранить от должности руководителя компании Александра Павлюченко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один из представителей инициативной группы Виталия Лешуков выложил обращение в Интернете.

«Уже становится страшно выезжать за пределы депо, мы каждый день или же через день наблюдаем сход, сход, сход!!! И это не шутки, – заявляют сотрудники предприятия. – Мы, водители, отвечаем за безопасность как пассажиров, так и себя самих и еще за тех, кто за бортом: пешеходы, автовладельцы и прочее. По мимо водителей, слесари и диспетчеры, которые отвечают за выпуск, тоже ставят свою подпись на свой страх и риск, поскольку слесари не виноваты в том, что не из сего собрать нормальный подвижной состав…»

Лешуков заявляет, что аналогичная ситуация складывается и с путевым хозяйством: «Даже нет болтов, чтобы соединить рельсы между собой, где запасные рельсы?! Приваривают какие-то прутки и прочее. «Я его слепила из того что было». А отвечаем мы: сход вагона с рельсов – виноват или водитель, или путевое хозяйство. Вагон сломался – виноват водитель или слесари. Стоят вагоны из-за поломки на канаве и нет вагонов для 100% выпуска – виноваты слесари и диспетчера…»

Лешуков заявляет, что руководство предприятия оказывает на него давление, считая, что он на пустом месте баламутить коллектив.

Директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко, в свою очередь, утверждает: Лешуков не понимает многие нюансы. Но признает: деньги в рельсовое хозяйство, действительно, не вкладываются на протяжении последних 10 лет. И считает, что «ЧелябГЭТ» не должен заниматься капитальным ремонтом инфраструктуры.

Состояние подвижного состава Павлюченко не комментирует.

Зато комментируют горожане: «Трамваи элементарно даже не моются. Ни снаружи, ни внутри. Снаружи вечно грязные окна, внутри вечно липкие поручни. Текслер один раз сделал замечание, и окна стали мыться... Правда, хватило замечания на месяц. Значит, могут, но не хотят».

«Ничего не понял... В школе учился, с математикой нормально. Выручка по году 1,34 млрд. Судя по отчислениям в пенсионный, общий бюджет по году на ЗП не дотягивает и до 600 млн. НДС 10 млн. Долг перед банками 70 млн. А куда остальные деньги делись, если затраты по году -1,45 млрд. Вроде нового не покупали. Работники говорят: снимают старье и так ездят. Состояние путей налицо. Где деньги, Зин? Просто на пальцах хотя бы, где 700 млн?»

Челябинск, Павел Зварзин

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