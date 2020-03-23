В Челябинске сошел с рельсов трамвай – третий за пять дней

В Челябинске в третий раз за пять дней сошел с рельсов трамвай.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром в Тракторозаводском районе на улице Горького. На остановке «Монтажный колледж» вагон после поворота развернуло поперек пути. В результате движение трамваев в обе стороны было остановлено.

Напомним, 18 марта возле депо №1 на улице первой пятилетки сошедший с рельсов трамвай пришлось убрать краном, и уже на следующий день – 19 марта история повторилась в Ленинском районе возле остановки «Электромашина».

«Уже становится страшно выезжать за пределы депо, мы каждый день или же через день наблюдаем сход, сход, сход!!! И это не шутки, – заявили в обращении в прокуратуру сотрудники предприятия ЧелябГЭТ.

Директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко признал, что деньги в рельсовое хозяйство, действительно, не вкладываются на протяжении последних 10 лет, но заявил, что ЧелябГЭТ не должен заниматься капитальным ремонтом инфраструктуры – это ответственность городских властей.

Челябинск, Павел Зварзин

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