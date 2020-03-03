В Челябинске трамвай слетел с рельсов, отрезав Ленинский район от центра города

В Ленинском районе Челябинска трамвай вынесло на дорогу.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел днем 3 марта в районе моста на границе Ленинского и Тракторазоводского районов Челябинска.
Трамвай, следовавший в Ленинский район, сошел с рельсов. При этом вагон развернуло поперек автомобильной магистрали. На месте ДТП образовалась серьезная пробка. Движение трамваев и троллейбусов в Ленинский район закрыто. Из центра электротранспорт следует до ЧТЗ. Внутри района – до КБС.
По словам очевидцев, трамвай мог подрезать один из автомобилей. Очевидцы сообщают, что в результате аварии есть пострадавшие.
Челябинцы отмечают, что это уже не первый подобный инцидент на этом участке. Не далее, как вчера, здесь же сошел с рельсов еще один трамвай. Тогда обошлось без пострадавших.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 03.03.20
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