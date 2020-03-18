День не задался: в Челябинске трамвай сошел с рельсов при выезде в рейс

В Челябинске трамвай сошел с рельсов, едва выехав из трамвайного депо.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 18 марта, в Тракторозаводском районе, на улице Первой Пятилетки, в утренний час пик.

Трамвай, следовавший по маршруту №15, сошел с рельсов при выезде на линию из трамвайного депо №1. В итоге вагон перегородил дороге для автомобилей, а также перекрыл движение для электротранспорта, следовавшего в центр.

Чтобы освободить дорогу для трамваев и машин, пришлось вызывать автокран, который и вернул вагон на рельсы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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