В Челябинске водители трамваев заявили об отказе принимать неисправные вагоны

Водители ЧелябГЭТ заявили, что откажутся ездить на неисправных вагонах с завышенным рельсовым тормозом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», серьезная авария 3 марта со сходом вагона у моста в Ленинском районе, на пять часов парализовавшая движение между центром Челябинска и Ленинским районом, получила сегодня неожиданное продолжение. В социальных сетях появилось обращение от имени водителей трамвайного депо №1 к директору ЧелябГЭТ Александру Павлюченко. Его опубликовали администраторы сообщества «Челябинский транспорт».

«Нам пишут: челябинские водители трамваев отказываются принимать вагоны и выезжать на них на линию, – говорится в сообщении. – По итогам схода вчера слесари получили команду закрепить рельсовый тормоз как можно выше. Делается это, чтобы РТ не цеплялся за «ровные» челябинские пути.

Такие меры снижают эффективность торможения и увеличивают тормозной путь. При любом ДТП виноват будет водитель, принявший такой вагон. Согласно ПТЭ запрещен выезд на линию, если не работает один из видов тормозов. Уважаемый Александр Николаевич, мы вас информируем, что неисправные вагоны приняты не будут. Водители трамвайного депо №1».

Между тем, в ЧелябГЭТ информацию об отказе вагоновожатых принимать трамваи опровергают. «Все трамваи в настоящее время находятся на линии», – заверили представители перевозчика.

Изменения при регулировке рельсового тормоза, действительно, есть, отметили на предприятии, уточнив, что это связано с сезонными нормами. «Весной и осенью рельсовый тормоз, согласно указаниям производственно-технического отдела, закрепляется на высоте 10 миллиметров, что укладывается в установленный диапазон 8-12 миллиметров. Это требуют и производители вагонов, это же закреплено в правилах технической эксплуатации трамваев. Такая норма связана с сезонными погодными условиями, в том числе с перепадами температур.

Кроме того, сейчас этим занимаются исключительно технические специалисты. Ранее сами водители занимались регулировкой и могли закрепить рельсовый тормоз на высоте 7 миллиметров. В любом случае, если у водителя возникают какие-то вопросы, к их решению тут же подключаются технические службы», – заявили в ЧелябГЭТ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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