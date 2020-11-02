В Челябинской области приостановили диспансеризацию

В Челябинской области приостановлена диспансеризация.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, решение о приостановке диспансеризации взрослых, а также работы центров здоровья принято в целях предотвращения распространения респираторных вирусных заболеваний и COVID-19. Профилактические осмотры детей продолжаются.

Не отменены и профосмотры для трудоустройства.

«Приостановка диспансеризации поможет высвободить медицинских работников для усиления работы в первичном звене, проведения телемедицинских консультаций, – пояснили в ведомстве. – Оказание плановой и высокотехнологичной медицинской помощи продолжается».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 02.11.20

«Потребуется рост тарифов более чем на 30%»: в Совете Федерации презентовали федеральную схему обращения с отходами. / Депутаты Катав-Ивановска провалили выборы мэра. / «Это большой проблемный вопрос»: в России 169 мусорных полигонов находятся вблизи аэропортов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»