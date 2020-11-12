В Санкт-Петербурге временно отменили диспансеризацию и профосмотры

В поликлиниках Санкт-Петербурга приостанавливается проведение профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

«С 14 ноября 2020 года обеспечить приостановление проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях», – говорится в документе, опубликованном на портале правовых актов.

Под диспансеризацию в 2020 году попадают граждане, родившиеся в 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999 годах, а также старше 40 лет.

Накануне в Санкт-Петербурге ввели новые ограничительные меры на фоне роста случаев заражения коронавирусом. Карантинные ограничения будут действовать как минимум до 15 января 2021 года.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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