Санкт-Петербург вводит новые запреты из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге вводятся новые ограничительные меры на фоне роста случаев заражения коронавирусом. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Так, с 14 ноября заполняемость театров, концертных залов, кинотеатров должна быть не более 50% от числа зрительских мест. Исключение сделали только для мероприятий, на которые по состоянию на 11 ноября уже проданы билеты в большем количестве. Кроме того, вводится запрет на продажу входных билетов без указания зрительского места. С 16 ноября посетители с такими билетами (например, с входом на танцпол) допускаться не будут.

С 14 ноября в городе также ограничивается проведение мероприятий в помещениях и на открытом воздухе численностью более 50 человек. Их проведение возможно только по согласованию с профильными комитетами администрации Петебурга.

Помимо этого, в городе приостанавливается работа кружков, клубов, студий и секций, за исключением программ спортивной подготовки и образовательных программ.

Предприятия, организации и предприниматели должны перевести работников старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, на удаленный режим работы. Исключение составляют педагоги, работники здравоохранения, транспорта, торговли, а также сотрудники, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для деятельности организации. «При этом работодатели должны обосновать критическую важность нахождения этих сотрудников на рабочем месте и направить указанную информацию вместе со списком телефонных номеров работников, не переведенных на дистанционный режим работы, в Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга», – говорится в документе.

С 16 ноября для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями вводится режим самоизоляции. Они смогут посещать ближайшие магазины, выгуливать домашних животных, выносить мусор, гулять и заниматься спортом. Эти категории граждан вправе оформить листок нетрудоспособности.

Ранее введенные и новые ограничительные меры будут действовать как минимум до 15 января 2021 года.

Напомним, за минувшие сутки в Петербурге выявлено 1574 новых случая коронавируса – это максимум за все время эпидемии. Общее число заболевших достигло 74 485 человек, скончались 4 317 пациентов, выздоровели 45 032 человека.

На сегодняшний день в городе остаются свободными 7% «ковидных» коек, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев. По его словам, в больницах развернуто 9 613 коек, свободно в настоящий момент 605 коек.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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