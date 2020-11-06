В Петербурге ограничили работу фуд-кортов и детских игровых комнат

Власти Санкт-Петербурга ввели несколько ограничений для борьбы с распространением коронавируса. В частности, приостанавливается деятельность фуд-кортов в ТЦ и детских игровых комнат, а также устанавливается лимит на количество человек на массовых мероприятиях и свадьбах.

Перечень ограничительных мер опубликован на сайте губернатора. «С 9 по 29 ноября приостанавливается деятельность фуд-кортов и фуд-плейсов, за исключением расположенных на вокзалах, в аэропорту, на АЗС. Также приостанавливается доступ посетителей в детские игровые комнаты, расположенные в объектах торговли и в зданиях торговых центров», – говорится в постановлении.

Вместе с тем продлевается запрет на работу общепита в ночное время. Подчеркивается, что с 23:00 до 6:00 гражданам нельзя находиться в таких заведениях.

Число участников массовых мероприятий ограничено 70. Исключение составляют мероприятия, проводимые в помещениях организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций.

Что касается торжеств по поводу бракосочетания, то помимо сотрудников ЗАГСа, в помещении могут находиться не более 20 человек.

С 9 ноября по 27 декабря общеразвивающие программы дополнительного образования должны проводиться только в дистанционном формате.

Согласно рекомендациям, работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания нужно перевести на удаленку, как и треть сотрудников других возрастных групп.

Кроме того, власти настоятельно советуют гражданам воздержаться от поездок в другие регионы и за пределы России.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 05.11.20

Партия ЗА ПРАВДУ объявила о старте «Месяца борьбы за отмену ЕГЭ». / «Казалось бы, отрасль должна быть на подъеме»: в России начинается курьерский кризис. / В Великом Новгороде автобус врезался в здание университета. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»