Не успевшие пройти диспансеризацию в 2020-м смогут попасть на нее в следующем году

В Свердловской области возобновилась диспансеризация, однако за три с половиной месяца, оставшиеся до конца года, пройти ее успеют не все. «У нас есть утвержденные объемы по диспансеризации, по профосмотрам, что касается детского населения – мы все объемы сделаем, потому что пораньше начали, это проводится и в школах, и среди детей-сирот, тех, кто остался без попечения родителей. По взрослым, конечно, сложнее. К тому же ожидается подъем [заболеваемости] по ОРВИ и гриппу, мы боимся, что еще и Covid-19 присоединится, но сейчас поставлена задача все это открыть, этим всем заниматься», – сказала «Новому Дню» замминистра здравоохранения Елена Чадова.

По ее словам, те, кому диспансеризация положена по году рождения в 2020-м, но кто не успеет ее пройти, смогут сделать это в следующем году. «Будут доделывать в следующем. Ничего не потеряется», – заверила собеседница агентства.

Напомним, диспансеризация проводится раз в три года для тех, кому меньше 40 лет. В 2020 году осмотры положены тем, кто родились в 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 годах. Те, кому уже исполнилось 40 лет, должны проходить диспансеризацию ежегодно.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что по плану диспансеризацию в этом году должны пройти 780 тысяч человек, а прошли пока только 26 тысяч.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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