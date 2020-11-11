В Челябинской области ликвидируют половину МФЦ

В Челябинской области существенно сократят сеть многофункциональных центров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже в декабре без «одного окна» останутся 19 территорий, а в Челябинске ликвидируют самый популярный из пяти действующих.

Как выяснилось, в России решено централизовать систему управления и предоставления государственных и муниципальных услуг с целью более эффективного распределения материально-технических и финансовых ресурсов, а также упрощения взаимодействие между различными ведомствами.

В итоге решено ликвидировать МФЦ в Аше, Бредах, Варне, Верхнеуральске, Верхнем Уфалее, Еманжелинске, Еткуле, Златоусте, Каслях, Карталах, Копейске, Кунашакском и Красноармейском районах, Кыштыме, Октябрьском, Троицком, Увельском, Чебаркульском районах, Снежинске и в Челябинске на улице Труда – 164.

Иными словами, сеть МФЦ на Южном Урале сокращается почти вдвое, без работы останутся более 800 человек (например, из челябинского МФЦ на Труда уволят 492 сотрудника).

Каким образом госулуги будут оказываться жителям территорий, оставшихся без МФЦ, пока непонятно.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 11.11.20

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