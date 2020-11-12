Южноуральские правительство разъяснило ситуацию с ликвидацией многофункциональных центров

Правительство Челябинской области разъяснило ситуацию с ликвидацией многофункциональных центров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в октябре было создано автономное учреждение «МФЦ Челябинской области», и, по словам чиновников, грядущая реорганизация носит исключительно юридический характер: сами не центры не закроются, людей не уволят.

Напомним, на официальном сайте Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области появилась информация о ликвидации 20 южноуральских МФЦ. Численность работников, предполагаемых к увольнению, по данным ведомства, превышает 800 человек.



«По рекомендациям Министерства экономического развития РФ в российских регионах завершается переход на централизованную систему организации деятельности МФЦ, – пояснили в правительстве региона. – Правительством Челябинской области было принято решение о переходе на централизованную систему управления МФЦ в регионе с 1 января 2021 года.

Централизованная система управления позволит эффективно использовать бюджетные средства с учетом единой закупочной деятельности и снижения расходов на административный аппарат.

В Челябинской области действуют 43 многофункциональных центра и 14 филиалов, учредителями которых являются администрации городских округов либо муниципальных районов. Их финансирование осуществляется из бюджетов разного уровня, соответственно неоднородны их финансовые возможности. Это затрудняет процесс типизации и стандартизации услуг, тормозит дальнейшее развитие сети центров «Мои Документы».

Переход к централизованной системе управления позволит сети центров «Мои Документы» перейти на новый этап развития, что в свою очередь сделает более комфортным процесс получения необходимых услуг для жителей Челябинской области. Количество действующих окон в МФЦ не изменится, возможно, будут открыты дополнительные окна для приема граждан в тех населенных пунктах, где на это будет запрос.

С 1 октября 2020 года создано областное автономное учреждение «МФЦ Челябинской области», которое объединит все МФЦ, расположенные на территории региона. В настоящее время проходят ликвидационные мероприятия в муниципальных МФЦ по установленному плану-графику, которые направлены на оптимальный переход к новой системе управления.

Всем работникам ликвидируемых муниципальных центров предложены рабочие места в областном учреждении МФЦ.

Территориально все центры останутся на прежних адресах. Прием граждан для получения государственных и муниципальных услуг не остановится ни на один день. МФЦ будут работать в соответствии с установленным графиком приема».

Однако сотрудники некоторых МФЦ утверждают, что им всем «приказали написать заявления на увольнение с 15 декабря и сказали: кого-то вызовут на работу с 9 января, а кого-то нет».

Не совсем понятно и то, что заявлено о ликвидации 20 МФЦ из 43. Например, в перечне ликвидируемых, размещенном Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, указан только один из пяти челябинских центров, расположенные на улице Труда.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 12.11.20

В Челябинской области похолодает до минус 20. / «Что происходит с подростками?» Психическое состояние старшеклассников вызывает большую тревогу. / Мэрия Челябинска отказалась от новогодней елки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»