В ковидном госпитале умерла двухлетняя девочка – родственники винят врачей

В челябинском ковидном госпитале умерла двухлетняя девочка – родственники винят врачей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», малышка родилась в августе 2018 года. Ее родители поехали на собственном автомобиле в Крым. В дороге у матери, находившейся на 7-месяце беременности, начались схватки. Девочка появилась на свет в Волгограде и весила всего 750 граммов. Врачи несколько месяцев боролись за ее жизнь. В Челябинске девочку привезли только в декабре и сразу определили на долечивание в областную детскую больницу.

Из-за сильной недоношенности у ребенка не закрылся артериальный проток, развилась гидроцефалия. В Челябинске ей сделали шунтирование. Врачи опасались делать какие-либо прогнозы, но отмечали, что в 4 – 5 месяцев девочка развивалась по возрасту. Большую ответственность возлагали на мать, отмечая, что постоянная реабилитация и общение с ребенком могут помочь девочке не только догнать, но и перегнать в развитии сверстников.

Но не случилось.

В апреле 2019 года ребенку дали инвалидность: у нее был а ДЦП, она не сидела и не ползала. Год назад девочка заболела менингоэнцефалитом.

«Состояние ее ухудшалось до отека мозга в связи с неоказанием своевременной помощи в детском инфекционном отделении ГКБ № 9, – цитирует 74.ru тетю малышки. – Для проведения необходимых анализов и назначения адекватного лечения потребовалось обращение к главному детскому инфекционисту города, так как в детском инфекционном отделении ГКБ № 9 не предпринимали необходимых мер даже для выявления конкретной инфекции. В этой больнице год назад она провела в реанимации три недели, и только с привлечением специалистов ОДКБ удалось ее должным образом пролечить».

По словам женщины, девочке сделали девять операций на головном мозге, у нее началась структурная эпилепсия. Ребенка год лечили в разных больницах, и, наконец, в августе выписали.

А в октябре семья заразилась коронавирусом.

«На фоне протекания ковида у нее, возможно, присоединилась бактериальная инфекция, возникла высокая температура, также вновь появились эпилептические приступы, – рассказывает тетя. – В пятницу, 6 ноября, она получила направление на госпитализацию в детское отделение ГКБ № 8 с диагнозом «острый фарингит». Однако при приеме в отделение экспресс-тест показал у ее матери наличие антител G, а у дочери – наличие антител M и G, то есть ее заболевание ковидом началось не менее восьми дней назад».

Ребенка вместе с матерью госпитализировали в ковидное отделение ГКБ № 9, где положили в палату с пациентами в тяжелом состоянии. Взяли повторный тест на коронивирус, но результаты до сих пор не сообщили.

Состояние девочки ухудшалось. Мать заметила менингеальных симптомов и настояла на гормональном лечении.

«Девочке также показан специальный антибиотик, который применяют при менингоэнцефалитах. Однако его можно вводить только внутривенно. Врачи не смогли поставить катетер, требовалась подключичная установка либо иное решение с участием хирургов. Но в ГКБ №9 эту манипуляцию сделать не смогли, так как детская реанимация закрыта, работает взрослая реанимация, которая за эту манипуляцию не бралась. Все необходимые процедуры затягивались, лечение не корректировалось. Малышку фактически в ГКБ №9 лишили права на жизнь, оправдываясь пандемией и что все очень заняты, – заявляет родственница умершей малышки, утверждающей: когда у девочки случился приступ структурной эпилепсии, бригада пришла только через два часа после вызова, ребенка положили в реанимацию. – Там ей стали устанавливать подключичный катетер, чтобы начать наконец введение нужного препарата. А потом оказалось, что у нее отек мозга, и на фоне отека мозга произошла остановка сердца. Они пытались восстановить его работу, но не смогли».

Руководство больницы и региональный минздрав ситуацию пока не прокомментировали.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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