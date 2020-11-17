В ГКБ№9 Челябинска разбираются в смерти двухлетней девочки

Челябинский горздрав прокомментировал смерть двухлетней девочки в ковидном госпитале №9.

Как уже сообщал «Новый День», ребенок родился в августе 2018 года недоношенным, у него развились гидроцефалия, ДЦП, менингоэнцефалит и структурная эпилепсия. А осенью малышка заболела коронавирусом и была госпитализирована в ГКБ №9. Там у нее снова появились менингеальные симптомы. Родственники заявили, что врачи не смогли провести необходимое лечение.

«Ребенок поступил в ГКБ №9 7 ноября в тяжелом состоянии, обусловленном хроническим заболеванием, – заявили в управлении здравоохранения Челябинска. – Все время пребывания в больнице состояние девочки было стабильным. Она получала комплексную антибактериальную, противовирусную и симптоматическую терапию.

Резкое ухудшение наступило утром 16 ноября, ребенок был переведен в реанимацию. К сожалению, спасти ее не удалось. Мы глубоко сочувствуем и соболезнуем родным девочки.

Каждый летальный исход подробно разбирается комиссией с привлечением экспертов управления здравоохранения, Минздрава области и изучением всей медицинской документации. Причина смерти будет определена после проведения патологоанатомического исследования».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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