Власти Челябинской области оказались не в курсе особой региональной мутации COVID-19

Власти и минздрав Челябинской области не смогли прокомментировать информацию об обнаружении в регионе новой мутации коронавируса.

Как уже сообщал «Новый День», о том, что в нескольких регионах России найдены новые мутации вируса SARS-CoV-2, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на виртуальном симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции Covid-19». «Попова сообщила об определенных мутациях вируса, выявленных в Санкт-Петербурге и Челябинской области с высокой резистентностью к ряду препаратов», – писала газета «Ведомости».

Однако первый вице-губернатор Ирина Гехт заявила, что слышала только о мутации в Сибири, а информацию о Челябинской области искала, но не нашла.

«С удивлением восприняла эту информацию, – сказала Гехт. Но уточнила, что часть проб по-прежнему отправляется в новосибирскую лабораторию «Вектор». «Может быть, это какие-то единичные случаи… Пока у нас официальной информации нет», – подчеркнула Гехт. Ее поддержала и первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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