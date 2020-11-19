Смертность населения на Южном Урале в текущем году существенно выросла

В Челябинской области в 2020 году существенно выросла смертность населения. На это обратил внимание руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков.

«Запросил в Минздраве Челябинской области пояснение по причинам превышения смертности в нашем регионе по итогам 9 месяцев 2020 года, – рассказал он. – Посмотрел цифры и ужаснулся: в сравнении со средними показателями последних трех лет по неизвестным причинам (Росстат перестал публиковать данные о причинах смерти с апреля 2020 года) за январь-сентябрь 2020 года в нашей области умерло на 1 тысячу 872 человека больше.

При этом эпидемией COVID-19, по официальным данным того же Росстат, можно обосновать лишь 55,8% всех случаев избыточной смертности (коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти за 9 месяцев 2020 года отмечен в 1045 случаях).

Подозрительными выглядят пиковые показатели увеличения избыточной смертности в июле и сентября 2020 года, где к COVID-19 относятся лишь 16,2% и 37% случаев превышения средней смертности соответственно.

В июле 2020 года (голосование по поправкам в конституцию) – плюс 1717 случаев к среднему показателю за три года.

В сентября 2020 года (выборы в Заксобрание области) второй пик – плюс 893 случая.

К слову, Департамент здравоохранения Москвы ежемесячно публикует данные о причинах превышения смертности по отношению к средним значениям за последние три года. Согласно этим данным, COVID-19 обосновывает большинство случаев избыточной смертности (92% -100%).

Показатель избыточной смертности в сравнении последних трех лет, по моему мнению, более объективно отражает реальную картину развития пандемии (данные о смертности регистрируются ЗАГС), нежели данные о выявленных случаях заболевания короновирусом».

Как уже сообщал «Новый День», официальные цифры смертности, публикуемые министерством здравоохранения Челябинской области, существенно отличаются от данных Федеральной службы государственной статистики: цифры Росстата более чем вдвое выше «областных» за весь период пандемии и почти втрое – за сентябрь.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 19.11.20

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