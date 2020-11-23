Африканская чума свиней вплотную подкралась к Челябинской области

У соседей Челябинской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, в Оренбургской области (в лесной зоне на территории охотхозяйства ООО «Зеленая роща» Грачевского района) обнаружено 10 павших кабанов. При лабораторных исследованиях патологического материала выявлен вирус африканской чумы свиней (АЧС). Челябинским хозяйствующим субъектам необходимо принять все меры предосторожности.

В настоящее время в Оренбургской области осуществляется купирование и ликвидация эпизоотического очага (сжигание трупов павших животных, дезинфекция места сжигания трупов). Установлены ограничительные мероприятия (карантин) с 18 ноября 2020 года.

Управление обращает внимание владельцев личных подсобных хозяйств на необходимость обязательного соблюдения основных рекомендаций для предотвращения распространения АЧС. Необходимо содержать поголовье только в помещениях, не допускать ввоза живых свиней без ветеринарных сопроводительных документов без согласования маршрута с Россельхознадзором, не использовать необезвреженные корма животного происхождения, немедленно сообщать о всех случаях заболевания свиней в государственные ветеринарные учреждения по зонам обслуживания.

АЧС не опасна для людей, но смертельна для свиней, это вирусное заболевание не поддается лечению или профилактике с помощью вакцин, напоминают в ведомстве. Вирус АЧС очень устойчив к факторам внешней среды. Единственный надежный способ борьбы – уничтожение (путем сжигания) всех свиней, диких и домашних, в очаге заражения, из-за чего производители несут колоссальные экономические потери.

Челябинск, Виктор Елисеев

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