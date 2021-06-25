В Приморье произошла вспышка африканской чумы свиней

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Приморье из-за вспышки африканской чумы свиней. Ветеринарные службы предпринимают меры для борьбы с распространением заболевания.

Чуму выявили в одном из личных подсобных хозяйств в деревне Ястребовка Партизанского района. «В хозяйстве заболела одна из пяти свиней. Положительный диагноз отобранных проб подтвердили лабораторные исследования. В районе введен режим ЧС муниципального характера», – сообщается на сайте правительства Приморского края.

Принято решение ввести карантин в деревне. Также будут установлены дезбарьеры, проведена дезинфекция.

С начала года в регионе было зафиксировано 14 случаев заражения свиней африканской чумой. Из них – десять в дикой природе, три в личных подсобных хозяйствах и один у безнадзорной свиньи.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 25.06.21

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