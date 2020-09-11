Африканская чума свиней добралась до Германии

В Германии подтвержден первый случай заражения африканской чумой свиней (АЧС). Об этом сообщила министр продовольствия и сельского хозяйства страны Юлия Клёкнер.

Тушу погибшего кабана обнаружили в восточной части земли Бранденбург, неподалеку от границы с Польшей. Государственный институт Фридриха Лёффлера подтвердил, что животное было поражено АЧС.

По словам заместителя руководителя Россельхознадзора Николая Власова, появление АЧС в Германии не стало неожиданностью. «То, что она там будет и каким туда путем придет – страны Балтии – Польша – Германия – нам было ясно уже в 2009 году, и мы публиковали этот прогноз», – сказал он.

Существует большая вероятность, что эпидемия АЧС тяжело отразится на сельскохозяйственном секторе Германии, так как свиноводство – одна из важнейших отраслей. «Мы неоднократно предупреждали Еврокомиссию о том, что нерешительность в подходах к контролю численности диких кабанов очень дорого обойдется европейским странам. Климат и состав энтомофауны европейских стран и, в частности, Германии таков, что укоренение АЧС на этих территориях может произойти очень быстро, а искоренение будет идти очень сложно», – заключил Власов.

Представитель Россельхознадзора считает, что продвижение АЧС по странам Европы продолжится. На очереди – Франция, Испания и Португалия.

Берлин, Зоя Осколкова

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