Миру грозит продуктовый кризис из-за пандемии

Над миром нависла угроза продовольственного кризиса, пишет CBNC со ссылкой на данные ООН и Китайского бюро статистики. Огромный вклад в ухудшение ситуации в пищевой сфере внесла пандемия коронавируса, из-за которой прервались логистические цепочки.

Дефицита продуктов в мире не наблюдается, но стоимость еды постоянно растет. Так в августе 2020 года стоимость продуктов питания росла третий месяц подряд и достигла своего максимального значения с февраля, сообщается в отчете ООН.

По данным Китайского бюро статистики, в августе еда подорожала на 11% по сравнению с прошлым годом. Большой вклад в рост цен внесла эпидемия африканской чумы свиней, которая спровоцировала увеличение стоимости свинины на 50%. Из-за плохой походы овощи подорожали на 6,4%, а стоимость яиц выросла на 11,3%.

На мировую статистику повлияла и пандемия коронавирусной инфекции. Фермеры и малый бизнес понесли убытки из-за невозможности реализовать скоропортящиеся товары. Коронавирус ударил по поставкам удобрений и семян. Кроме того, из-за закрытых границ стран и регионов был ограничен приток рабочей силы, что сказалось на объемах собранного урожая.

По словам аналитиков, еще один фактор, угрожающий продовольственной безопасности, – нестабильность американской валюты. Стоимость сырья для производства продуктов питания обычно устанавливается в долларах, таким образом, цены при падении курса растут. В текущем месяце валюта США обесценилась на 11% по сравнению с пиковым значением 2020 года. Эксперты считают, что доллар продолжит падение по отношению к евро и в 2021 году достигнет уровня, которого не было свыше десяти лет.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 10.09.20

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