Крупнейшая в истории вспышка АЧС: в Нигерии уничтожено уже около 1 млн свиней

В Нигерии зафиксирована крупнейшая в мире вспышка африканской чумы свиней. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

По данным ведомства, эпидемия началась в феврале, но число зараженных животных было достаточно низким. В мае-июне ситуация резко изменилась, и АЧС охватила большой процент популяции домашних свиней в личных подсобных хозяйствах и на промышленных предприятиях.

На данный момент заболевание выявлено в двух штатах – Лагос и Абия. Еще в трех штатах, где также зафиксирована высокая летальность свиней, проводятся лабораторные исследования.

Официальная информация о количестве заболевших животных на данный момент отсутствует, но, по данным британских СМИ, нынешняя вспышка в Нигерии – самая крупная в истории. Источники сообщают, что уже уничтожено около 1 млн свиней.

Недавно заболевание было выявлено на самом крупном свиноводческом предприятии Нигерии Oke Aro Farm. По словам одного из работников, погибло более 500 тысяч животных.

Предположительные потери свиноводства в стране составляют до 20 млрд нигерийской найры – порядка 50 млн долларов США. Более 20 тысяч рабочих мест находятся под угрозой.

АЧС – высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Ранее в России в общей сложности было зафиксировано более 500 вспышек заболевания, экономические потери превысили 30 млрд рублей.

Абуджа, Мария Вяткина

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