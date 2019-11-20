Вирус АЧС оккупировал Польшу и подбирается к Германии

Вирус АЧС распространяется в Польше. До границы с Германией всего 85 километров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, в Польше произошел очередной вынос вируса африканской чумы свиней (АЧС) на значительное расстояние в западном направлении.

На этот раз возбудитель АЧС был обнаружен у двух мертвых диких кабанов в лесу Любушского воеводства в 85 километрах от границы с Германией. Местные СМИ сообщают, что 16 и 17 ноября на прилегающей территории также были найдены еще 20 трупов диких кабанов.

Первый из указанных выше случаев регистрации африканской чумы свиней касался самки дикого кабана, которая была обнаружена еще 4 ноября. Животное погибло в дорожно-транспортном происшествии в Любушском воеводстве, затем было проведено исследование отобранного от него материала в Польском государственном ветеринарном институте в Пулавах. При этом необходимо отметить, что самка найдена на лесной просеке, по которой транспорт движется со скоростью, не позволяющей сбить насмерть крупное животное.

В понедельник, 18 ноября, на интерактивной карте, предоставленной Главной ветеринарной инспекцией Польши, был отображен второй очаг АЧС, находящийся примерно в 6 километрах на северо-запад от первого случая. В очередной раз вирус африканской чумы свиней внезапно переместился по территории ЕС в западном направлении на 300 километров.

Компетентные службы страны сообщают, что до сих пор вирус АЧС выявлялся у диких кабанов, обитающих в районе Варшавы, а также на востоке и севере страны. Кроме того, болезнь медленно перемещалась на северо-запад, в Северную Польшу. Эксперты сходятся во мнении, что причиной таких скачков на большие расстояния, как правило, становится человеческая небрежность.

Выявление АЧС на западе Польши заставляет вспомнить случай, произошедший в конце этого октября в Дании, когда на берегу острова Ерье были обнаружены семь трупов диких кабанов. Однако в соответствии с концепцией Дании по защите от АЧС трупы этих животных были уничтожены без проведения диагностических исследований.

Животных обнаружили в разных местах на южном побережье Ерье, подтвердил доктор Стиг Меллергаард, главный советник министерства окружающей среды и продовольствия Дании. По его словам, маловероятно, что кабаны имеют датское происхождение.

С учетом вышеизложенного Россельхознадзор проявляет высокую озабоченность данными инцидентами и обращает внимание на высокий риск расширения зоны неблагополучия по АЧС не только на территории Польши, но и возможной скорой интродукции вируса в Германию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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