Свиней, заразившихся АЧС в Омской области, кормили отходами ковидной больницы

В Омской области произошла вспышка африканской чумы свиней. В нескольких деревнях пришлось уничтожить более 300 голов скота. Выяснилось, что хозяева содержали животных в антисанитарных условиях и кормили пищевыми отходами со свалок, детских садов и больницы, где лечат от коронавируса.

Инфекция поразила свиней в подсобном хозяйстве деревни Березнянка, вирус быстро распространился в ближайшие населенные пункты Давыдовка и Зеленовка. В трех селах ветеринарная служба уничтожила 374 свиньи.

По данным регионального правления Россельхознадзора, фермер содержал животных в антисанитарных условиях, а кормил с помоек. Кроме того, он собирал отходы в детских садах и больнице ГКБ №1 имени А. Н. Кабанова, где сейчас лечат «коронавирусных» пациентов, пишет «СуперОмск».

В министерстве здравоохранения Омской области пояснили, что закупка продуктов питания для больницы, в том числе мяса, осуществляется у поставщиков, имеющих все разрешительные документы. Мясо проходит обязательный ветеринарный контроль, а пищевые отходы утилизируются по договору на вывоз отходов класса «А».

«Что касается какой-то связи между коронавирусом и африканской чумой свиней, то никаких данных о том, что эти вирусы могут трансформироваться один в другой, в научной литературе не зафиксировано», – заключили в министерстве.

Омск, Зоя Осколкова

Омск. Другие новости 01.12.20

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