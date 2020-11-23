Суд отменил оправдательный приговор врачу, обвиненному в смерти молодой пациентки

Суд отменил оправдательный приговор врачу, которого обвиняли в смерти пациентки.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла весной 2018 года. 30-летняя жительница Коркино почувствовала себя плохо после приема выписанных ей лекарств. Ее госпитализировали, но женщина умерла в реанимации от острой сердечной недостаточности.

Родственники жительницы Коркино обвинили в ее смерти врачей. Они заявили, что врач-терапевт назначила ей для приема препараты, не учитывая имевшиеся заболевания. Кроме того, родственники женщины уверяли, что после ее смерти из амбулаторной карты пациентки пропала страница о том злосчастном приеме, а данные о лечении были подделаны.

В суде Коркино с обвинениями не согласились. «Имея сорокалетний стаж работы в качестве врача, терапевт прежде, чем выписывать рецепты на какие-либо медикаментозные препараты, сначала изучила историю болезни пациентки, выслушала ее жалобы, назначила рентген грудной клетки, электрокардиограмму, сдачу соответствующих анализов и, соответственно, выписала рецепты, согласно имевшимся у пациентки заболеваниям, – заявляли в ведомстве, ссылаясь на показаниями медика и записями в карте амбулаторного больного. – Более того, в карте амбулаторного больного в день приема подчеркнуты совсем другие названия медикаментов, именно на них и были выписаны рецепты».

В результате суд пришел к выводу, что вина врача-терапевта не установлена и не доказана. Медика оправдали за отсутствием в ее действиях состава преступления.

Однако прокуратура вердикт обжаловала.

«Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении участкового врача-терапевта больницы в городе Коркино, отменил приговор Коркинского городского суда от 9 сентября 2020 года, которым врач была оправдана по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). Судебная коллегия по уголовным делам Челябинского областного суда, не согласившись с выводами суда первой инстанции об оправдании, направила дело на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе», – сообщили в пресс-службе областного суда.

Челябинск, Павел Зварзин

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