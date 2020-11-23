НМУ на Южном Урале продлятся еще двое суток

В шести городах Южного Урала продлена угроза смога.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, 18-25 ноября в регионе в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с этим с 19 часов 18 ноября до 19 часов 24 ноября НМУ первой степени опасности действуют на территории Магнитогорска. В Челябинске, Коркино, Карабаше, Златоусте и Сатке режим «черного неба» продлится до 19 часов 25 ноября.

Аналогичное предупреждение направлено отдельным предприятиям Челябинской области.

Интересно, что в течение предстоящих выходных дней синоптики прогнозируют ветер юго-западного и южного направления скоростью 3-8 метров в секунду (по шкале Бофорта такой ветер характеризуется как слабый и умеренный). Ранее при таких данных НМУ в Челябинске, как правило, не объявлялись.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.11.20

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