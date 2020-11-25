Главе района Южного Урала, провалившему выборы, нашли замену

Власти Челябинской области решили двинуть на пост руководителя Катав-Ивановского района юриста и бывшего мэра ЗАТО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство Челябинской области намерено поддержать на выборах главы Катав-Ивановского района юриста Николая Шимановича. Сегодня, 25 ноября, его кандидатуру представили местному собранию депутатов.

Напомним, в начале ноября действующий глава Евгений Киршин не смог выиграть борьбу за продление своего срока.

В ходе очередного заседания районного парламента высокопоставленный чиновник набрал лишь 7 голосов депутатов. 9 народных избранников проголосовали против. При этом так как к голосованию Киршин пришел в качестве единственного кандидата, выборы признали несостоявшимися.

Провал выборов связали с противостоянием главы района и спикера местного собрания депутатов Николая Рудакова. Так что, по всей видимости, и председателю парламента придется покинуть свой пост – во имя восстановления авторитета областных властей.

Что касается Николая Шимановича, у него уже есть опыт административной работы. В 2005-2009 годах он был мэром ЗАТО Трехгорный. Правда, после своей отставки из политики ушел, сосредоточившись на юриспруденции. Например, именно он представляет интересы экс-вице-губернатора Андрея Косилова в судебном процессе о резонансном ДТП.

Но в 2018 году Шиманович решил вернуться к политической деятельности. Именно тогда он принял участие в конкурсе на пост мэра Челябинска. Выборы юрист тогда проиграл, так как администрация губернатора продвигала на этот пост Владимира Елистратова. Но, видимо, впечатление произвел благоприятное.

Челябинск, Виктор Елисеев

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