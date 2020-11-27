Организатор бойни на фестивале «Торнадо» снова пытается выйти по УДО

Организатор бойни на фестивале «Торнадо» в очередной раз пытался выйти по УДО.

Как уже сообщал «Новый День», рок-фестиваль прошел в конце августа 2010 года на территории детского лагеря в Миассе. Согласно материалам дела, в первый день мероприятия у хозяина местной шашлычной Роберта Назаряна и его знакомого из Челябинска Александра Гиря произошел конфликт в летнем кафе с нетрезвой компанией посетителей фестиваля.

Оба предпринимателя, по данным следователей, имели связи в околокриминальных кругах Южного Урала. Через своих приятелей они собрали несколько десятков молодых людей, которые 29 августа, вооружившись палками, битами, арматурой и травматическим оружием, ворвались на площадку «Тронадо» и начали избивать всех, кто попадался под руку: пострадали десятки посетителей фестиваля.

В 2012-2014 годах Челябинский облсуд вынес приговор 12 участникам и 4 организаторам расправы. Александр Гирь скрылся от правоохранителей и в течение пяти лет находился в международном розыске. В июне 2016 года его задержали в столичном аэропорту Шереметьево, после чего расследование уголовного дела возобновили.

Гирь был осужден Челябинским областным судом 5 сентября 2018 года за организацию массовых беспорядков (ч.1 ст.212 УК РФ) и возбуждении ненависти по признакам принадлежности к определенной социальной группе (п. «а» ч.2 ст.282 УК РФ). Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в колонии общего режима.

Осенью прошлого года заключенный обратился в Копейский городской суд с просьбой заменить неотбытый срок принудительными работами. Однако прокурор, ссылаясь особенности личности осужденного, а также его поведение в местах лишения свободы, заявил об отсутствии законных оснований для смягчения наказания. Суд с мнением прокурора согласился.

Гирь и его адвокат подали апелляцию на решение в Челябинский областной суд. Жалобу рассмотрели в январе, и оставили вердикт Копейского суда без изменения.

Гирь подал новое ходатайство, опять получил отказ и снова его обжаловал.

«Сегодня Челябинский областной суд оставил без изменения постановление Копейского городского суда от 2 сентября 2020 года, которым было отказано в удовлетворении ходатайства осужденного Александра Гиря об условно-досрочном освобождении, – сообщили в пресс-службе ведомства. – В настоящее время неотбытый срок составляет 2 года 10 месяцев. Постановление вступило в законную силу».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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