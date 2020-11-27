«С голоду помираем!» Российские артисты начали существенно снижать гонорары

Российские артисты продолжают жаловаться на судьбу: регионы один за другим отменяют концерты и запрещают новогодние корпоративы, поэтому надежды звезд эстрады на традиционные заработки тают с каждым днем.

Артисты массово понижают гонорары, но заказов все равно нет.

«Корпоративов сейчас фактически нет ни у кого, – цитирует «Собеседник» концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова. – Яна Рудковская хвастается, что у Билана все расписано. Но мне кажется, она это говорит из-за того, что стесняется сказать правду: заказчиков просто нет. Я общался со многими звездами, они все в ужасе. И Иосиф Пригожин, и Вадим Казаченко с Ирой Аманти. Я на днях увидел его песню в социальных сетях, переслал им видео и говорю: «Надо же, как много у вас хитов!» Они тут же мне перезвонили и говорят: «Хитов-то у нас много, только петь негде. С голода помираем. Сидим без работы, концертов нет вообще. И непонятно, будут ли в Новый год».



По словам Лаврова, многие артисты готовы существенно сократить собственные гонорары. Некоторые даже вдове. Например, Кристина Орбакайте, Валерия, Леонид Агутин и Анжелика Варум, по словам Лаврова, раньше получали около 3,5 млн за выступление на частной вечеринке, а сейчас готовы петь за 2 млн. «Но спроса нет, – говорит Лавров. – Есть и такие, кто не стал понижать гонорар. «Ленинград» со Шнуром как просили 150 тысяч евро за выступление, так и просят. Но очередь к ним не стоит».

Не хочет снижать гонорары и Ротару: ее такса 50 – 60 тысяч долларов за выступление.

«Концертов у Софии Михайловны нет, – говорит Лавров. – Приехать в Россию нет возможности, так как границы закрыты, нет прямых рейсов. У Ротару ситуация обостряется тем, что она получает гонорар только в валюте. Конечно, ей нужно понижать сумму. По-хорошему, ей надо снизить сумму до 20-30 тысяч евро. Но она этого не делает. Соответственно заказчики выбирают тех, кто подешевле. Сейчас кризис. Денег нет ни у кого».

Напомним, ранее тот же Лавров заявлял, что Ротару приедет в Москву на фестиваль «Песня года», и намерена выступать на новогодних корпоративах и концертах.

Между тем, не исключено, что некоторые артисты все-таки смогут заработать. По словам Лаврова, владельцы частных ресторанов готовы обсуждать вопросы закрытых вечеринок и участие в них звезд вопреки запрету властей.

Москва, Игорь Юров

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