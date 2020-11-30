Режим «черного неба» перешагнул в уральскую зиму

В Челябинской области действие режима НМУ продлили еще на двое суток.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, 18 ноября – 2 декабря в регионе в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с этим в Челябинске, Коркино, Карабаше, Златоусте, Сатке, Магнитогорске и Аше режим «черного неба» будет действовать до 19 часов 2 декабря.

Аналогичное предупреждение направлено отдельным предприятиям Челябинской области.

Интересно, что в течение предстоящих выходных дней синоптики прогнозируют ветер юго-западного и южного направления скоростью 3-8 метров в секунду (по шкале Бофорта такой ветер характеризуется как слабый и умеренный). Ранее при таких данных НМУ в Челябинске, как правило, не объявлялись.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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