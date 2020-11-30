Чечня, Москва и Севастополь на расслабоне: в России посчитали, кто больше всех работает

Среднестатистический житель России ежедневно работает (или учится) около 8,5 часов, еще 8 часов спит, 3,5 часа ест и занимается гигиеническими процедурами, а около 4 часов тратит на хобби, спорт и развлечения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza проанализировали данные Росстата, основанные на на результатах опроса 45 тысяч человек в разных регионах страны.

Оказалось, что больше всего работают в Магаданской, Тверской, Астраханской, Белогорской областях, Марий Эл, Алтай, Бурятия и Хабаровский край – в этих регионах рабочий день длится, в среднем, более 9 часов.

Больше всего отдыхают в Ингушетии, где на работу тратят всего 6,5 часов, Чечне, Дагестане, Севастополе (7,5 часов работы). В список самых расслабленных регионов вошла и Москва, среднестатистическому жителю которой удается тратить на себя в сутки 16 часов 6 минут.

«Много свободного времени у человека может быть как по собственной воле, так и вопреки, – цитирует «Комсомольская правда» президента FinExpertiza Елену Трубникову. – Одни умудряются организовать свой рабочий процесс и жизнь так, чтобы оставалось достаточно времени на семью и досуг, другие «отдыхают» вынужденно, поскольку, к примеру, не могут найти работу. Неслучайно в верхней части нашего рейтинга превалируют кавказские регионы с высокой безработицей.

В то же время в число наиболее «расслабленных» регионов попала и Москва с ее низкой безработицей и высокими доходами. Применительно к столице такая статистика является позитивной и говорит о том, что многие москвичи способны поддерживать баланс между работой и личной жизнью. Однако не стоит забывать, что мы говорим о средних цифрах. В реальной жизни один человек может есть, спать и отдыхать за двоих».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 30.11.20

«Год обнуления обещаний»: впереди – массовое обнищание, доллар за 100 рублей и вывоз капитала из России. / Режим «черного неба» перешагнул в уральскую зиму. / Депутат Госдумы предложила обследовать детей на наркотики и алкоголь в рамках диспансеризации. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»