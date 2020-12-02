Жадные россияне оказались не виноваты в дефиците ртутных градусников

Жители разных регионов России продолжают жаловаться на дефицит ртутных градусников – они исчезли из аптек еще в октябре. В большинстве регионов власти объяснили ситуацию резко возросшим на фоне коронавируса спросом. Хотя совершенно непонятно, зачем заготавливать градусники впрок.

На самом деле причина не в жадности и запасливости россиян.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Россия обязана вывести ртутные градусники из продажи, так как еще в 2014 году, наряду с 90 странами, подписала Минаматскую конвенцию. Этот документ регулирует использование ртути и предусматривает сокращение производства ряда ртутьсодержащих приборов, ограничение определенных промышленных процессов и отраслей.

В частности, с 2020 года конвенция запрещает производство, экспорт и импорт нескольких различных видов ртутьсодержащей продукции, в том числе электрических батарей, электрических выключателей и реле, некоторых видов компактных люминесцентных ламп, люминесцентных ламп с холодным катодом или с внешним электродом, приборов измерения давления и ртутных термометров.

Иными словами, в текущем году в России распродавались остатки произведенных ранее ртутных градусников. Но проблема в том, что на смену им в большинстве регионов пришли электронные термометры – гораздо более дорогие и зачастую менее точные.

В Европе уже дано начали использовать галлиевые градусники – выглядят они как ртутные, но в них используются безопасные при вскрытии колбы металлы. Стоит такой термометр гораздо дороже ртутного, да и в регионах купить его пока практически невозможно.

Москва, Игорь Юров

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