В России наладили торговлю фальшивыми справками об отсутствии COVID-19

В прокуратуры регионов УрФо поступили заявления по фактам продажи фальшивых справок об отсутствии коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в южноуральских соцсетях появились объявления о возможности доставить подобные справки из Москвы и Санкт-Петербурга. Цена колеблется от 1,5 тысяч до 3 тысяч рублей.

Пользуется предложение спросом или нет, неизвестно, но в целом для жителей южноуральских городов оно невыгодно: стоимость анализа на коронавирус в частных лабораториях составляет около 1 тысячи.

По всей видимости, в других регионах эта услуга дороже, так как мониторинг, проведенный ОНФ, показал, что фальшивые справки, помимо двух столиц, можно купить в Московской, Нижегородской, Самарской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской, Иркутской, Томской, Тюменской областях, в республиках Крым, Башкортостан, Мордовия, Марий Эл и Алтай, а также в Хабаровском крае.

В прокуратуры этих регионов так же направлены обращения с просьбой пресечь подобный «бизнес». Кроме того, взять темы на особый контроль просят и Генпрокуратуру РФ.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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