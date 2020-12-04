В Москве возбудили дело о продаже фальшивых справок об отсутствии Covid-19

В Москве возбуждено уголовное дело по факту сбыта в интернете поддельных медицинских справок об отсутствии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Лефортовская межрайонная прокуратура в порядке надзора изучила материал проверки об отказе в возбуждении уголовного дела по обращению представителя частной лаборатории о продаже в Сети «заведомо поддельных справок без реального прохождения медицинского осмотра, выданных якобы от имени лаборатории», отметили в надзорном ведомстве, не уточнив название этой лаборатории.

Как выяснила прокуратура, неизвестный незаконно изготовил фальшивую справку об отрицательном результате теста на Covid-19 от имени лаборатории, и продал поддельный документ за 2,5 тыс. рублей через интернет и курьерскую службу.

«Необоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела межрайонной прокуратурой отменено, по результатам дополнительной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (сбыт поддельного документа)», – сообщило надзорное ведомство, отметив, что ход расследования уголовного дела находится на контроле.

Как уточнил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах, в деле фигурируют продаваемые в Сети поддельные справки лаборатории «Гемотест».

Как сообщал «Новый День», ранее в соцсетях появились объявления о продаже фальшивых справок об отсутствии ковида. Цена колеблется от 1,5 тысяч до 3 тысяч рублей.

Мониторинг, проведенный ОНФ, показал, что поддельные справки, помимо Москвы и Петербурга, можно купить в Московской, Нижегородской, Самарской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской,Челябинской, Иркутской, Томской, Тюменской областях, в республиках Крым, Башкортостан, Мордовия, Марий Эл и Алтай, а также в Хабаровском крае. В прокуратуры этих регионов направлены обращения с просьбой пресечь подобный «бизнес».

Москва, Наталья Петрова

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