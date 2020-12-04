Бывший мэр Челябинска, отправленный в колонию строго режима, пытается сократить срок и снизить сумму штрафа

В Челябинском областном суде назвали дату рассмотрения апелляции на приговор бывшего мэра Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, уголовное дело в отношении Еагения Тефтелева поступило в производство. Рассмотрение назначено на 23 декабря.

Напомним, экс-мэра Челябинска признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорили к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 37 миллионов 500 тысяч рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на 3 года.

Прокуратура сочла приговор слишком мягким и продолжает настаивать на своей позиции: 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, лишение права занимать должности государственной и муниципальной службы в течение 10 лет по истечении срока заключения, а также штраф в 75 миллионов рублей.

Обжаловал вердикт и сам Тефтелев: он просит сократить ему срок и снизить сумму штрафа.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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