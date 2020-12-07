Выжили меньше трети: южноуральцы требуют, чтобы чиновники Минтруда РФ хотя бы месяц прожили на МРОТ

В Челябинской области завершился проект «Жизнь на минималках».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение месяца 14 работников металлургических, горнодобывающих и машиностроительных предприятий Челябинска, Сатки, Карабаша, Верхнего Уфалея, Бакала пытались прожить на минимальную зарплату.

На питание на весь месяц им отводилось не многим более 4 тысяч рублей. Продержаться в таком режиме смогли менее трети участников: 4 из 14.

«Одна мысль все время – поесть! Живешь постоянно в режиме энергосбережения», – рассказывают участники проекта. «Нельзя же так издеваться над организмом!». «Мы и до начала эксперимента понимали, что в стране не все нормально. Теперь поняли – все в десятки раз хуже»…

Все принимавшие участие в проекте жаловались на упадок сил, моральную усталость и болезненное состояние. Работающие на производстве отмечали проблемы с концентрацией внимания, увеличившийся процент брака в работе. У нескольких раньше срока закончились продукты, двое во время эксперимента серьезно заболели.

Все 14 человек пришли к выводу: «МРОТ и стоимость потребительской корзины, которые сегодня установило государство, не соответствуют реалиям, прожить на них невозможно».

В Челябинском отделении ГМПР отмечают: сейчас правительство РФ предлагает новую методику подсчета МРОТ (исходя из 42% медианной заработной платы, которая ниже средней на 20% – 25%), но это не улучшит ситуацию.

Поэтому профсоюзные активисты и участники проекта предложили жителям России подписать петицию за увеличение МРОТ до 60% от средней зарплаты по стране. А заодно они предлагают обязать чиновников Министерства труда и социальной защиты РФ прожить на МРОТ хотя бы один месяц.

«Казалось бы, государство защищает нас…

Она гарантировало нам зарплатный минимум – минимальный размер оплаты труда, МРОТ. Оно позаботилось, чтоб меньше МРОТ зарплату никто не получал.



Но куда уж меньше-то?! 12 тысяч 130 рублей в месяц на всё!

А это и лекарства, и транспорт, и мобильная связь, и минимальный комплект одежды, и «коммуналка», и налоги, и много еще чего.

Вычтите все эти траты из МРОТ – и останется только 4 тысячи 300 рублей. Это сумма, выделенная каждому на еду на месяц! Это стоимость сегодняшней потребительской корзины.



Можно ли на нее прожить?

Государство считает, что можно! А вы?

Насколько нужно быть оторванным от реальности, от потребностей людей, чтобы установить такую гарантию!

Почему люди, принимающие в нашей стране социально значимые законы, перед тем как принять, не проверяют на себе их действенность?



Мы предлагаем чиновникам из Министерства труда и социальной защиты РФ прожить честно полный месяц на МРОТ, питаясь только продуктами из потребительской корзины», – говориться в петиции.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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