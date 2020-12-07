Слишком много хотят, слишком мало получают: в России проанализировали конфликт работодателей и молодых работников

Молодые жители России не желают работать в офисе, но хотят получать приличную зарплату. Работодатели считают, что претензии молодежи не обоснованы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», компании Kontakt InterSearch Russia провела анализ основных проблем, возникающих у работодателей при найме молодежи. И оказалось что чаще всего работодатель и молодой работник не сходятся в вопросах вознаграждения за труд и места работы.

Так, завышенные зарплатные ожидания работников отмечает 71% участников исследования, нежелание выходить в офис – 24%.

У уже принятых работу молодых сотрудников часто возникают проблемы с тайм-менеджментом, негативная реакция и снижение мотивации в ответ на непопулярные меры. Еще один минус – отсутствие вовлеченности и нежелание участвовать в корпоративных активностях.

Чаще всего молодые сотрудники увольняются из-за неспособности выдерживать высокий темп работы, низкого уровня зарплаты и отсутствия карьерных перспектив.

В каждом 7 случае причиной увольнения становится личность руководителя.

В приоритете у молодых работников при выборе работодателя гибкий график и возможность работать удаленно.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 07.12.20

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