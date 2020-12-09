Все работал штатно: управляющая компания прокомментировала инцидент с сорвавшимся лифтом

Коммунальщики опровергают заявление челябинцев о падении лифта в многоэтажке в центре Челябинска.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел вчера утром в доме №9 на площади МОПРа.

Жительница 12-го этажа собралась с 2-летним ребенком на улицу. Женщина рассказала, что лифт недавно отремонтировали: он начала работать примерно неделю после двух месяцев простоя. На 9 этаже в кабину зашла еще одна женщина с ребенком. Они благополучно доехали до второго этажа, и вдруг лифт загрохотал и сорвался вниз. Когда кабина открылась, женщины увидели перед собой стену и выти не смогли.

Муж одной из женщин обратился в правоохранительные органы.

«Установлено, что на уровне 2 этажа произошел обрыв троса лифта», – заявили в прокуратуре Челябинской области.

В управляющей компании этот отрицают.

По версии представителей ГК «Тополинка», просто не сработал датчик точной остановки кабины, поэтому лифт остановился ниже уровня первого этажа. «Все системы безопасности отработали штатно», – уверяют коммунальщики, добавив, что проводится проверка действий подрядчика, обслуживающего оборудование.

Челябинск, Павел Зварзин

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