Челябинцы решили подарить губернатору Текслеру почтовый ящик – чтобы быстрее работал

Челябинцы решили подарить губернатору Алексею Текслеру почтовый ящик

Как передает корреспондент РИА «Новый День», идея родилась у общественников месяц назад, когда они пришли к губернатору поговорить о судьбе городского бора и принесли письма горожан. А Текслер к ним не вышел. И письма передать тоже не удалось: сотрудники пропускного пункта категорически отказались забирать почту. В результаты письма пришлось оставить на подоконнике, и дошли ли они до адресата – вопрос риторический.

«Так давайте подарим нашему мастеру по изготовлению кормушек, конькобежцу, контролеру праздничной иллюминации улиц Челябинска ящик для писем? Вещь, считаем, необходимая, прямо вот у резиденции пусть и останется – как арт-обьект, да и по прямому назначению использовать можно.

Потому что в Москву пиши – не пиши, всё равно в Челябинск вернутся, а тут сразу тёплые конвертики – бери, читай и работай.

Потому что времени на раскачку и раньше не было, а теперь и вовсе не осталось», – пояснили свою идею общественники.

Передачу в дар почтового ящика назначили на ближайшую субботу, 12 декабря.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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