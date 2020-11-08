Жители Челябинска пришли к губернатору поговорить «за бор». Текслер из-за забора не вышел (ВИДЕО)

Жители Челябинска пришли к губернатору Алексею Текслеру поговорить о судьбе городского бора. Текслер к ним не вышел.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане, выступающие против любого строительства в парковой зоне, каждую субботу собираются рядом с СК «Полет», на территории которого собираются построить четыре 24-этажных жилых здания. Несколько лет назад статус этой территории волшебным образом изменился с «городских лесов» на «земли спортивно-туристического назначения». Именно поэтому официально на месте СК «Полет» будут строиться не «жилые» дома, а «апартаменты гостиничного типа со спортивными объектами». Но по сути – это все та же жилая застройка, как и расположенная рядом «Gagarin Residence».

В конце октября городские активисты уже анонсировали «поход к Текслеру». Но тогда их «перехватили» депутаты Законодательного собрания и предложили создать рабочую группу по проблемам бора.

«Состоялось одно собрание, где все пошло по привычному бюрократическому кругу: активисты, наивно надеясь на результат, готовят доклады, чиновники переводят весь запал в болтовню и отписки», – заявил активист Олег Шамбуров.

Следующее заседание назначено на 13 ноября, но горожане хотят услышать, что по поводу бора думает губернатор, который сам в бору и живет. Поэтому 7 ноября несколько десятков челябинцев сами прогулялись до его резиденции.

Горожане были очень обеспокоены тем, что губернатор давно не выходил к общественности

Но Текслер не вышел. Поэтому присутствующие на встрече жители Челябинска записали видеообращение к нему, а также написали вопросы и пожелания для губернатора. Но даже так достучаться до главы региона не удалось – охрана резиденции категорически отказалась взять письма горожан.

Пришлось оставить их под дверью, точнее – под окном

Отметим, что челябинцы не требуют ничего сверхестественного: «Мы хотим, чтобы нам показали полный проект планируемой застройки на территории СК «Полет», а также, чтобы мэрия и городская Дума приняли документы, запрещающие высокоэтажные проекты в лесопарковой зоне. И чтобы в этих проектах не было апартаментов, продаваемых частным лицам, – говорят горожане. – Мы выступаем за то, чтобы бор осваивали в соответствии с буквой и духом закона, а не тупо ради распила денег застройщика».

Дошедшие вчера до резиденции губернатора приняли решение, что их поход не должен остаться пустой, бессмысленной акцией. Поэтому они сформировали инициативную группу и намерены потребовать от представителей ЗСО включить этих людей в состав рабочей группы по бору.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 08.11.20

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